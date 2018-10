Allerta meteo giallo, Mastella: "Lunedì scuole aperte" Il sindaco comunica attraverso i social che domani le scuole resteranno aperte

Allerta giallo della protezione civile della Campania per questa sera e domani per il Sannio. Si prevedono temporali e precipitazioni di intensità moderata sulla provincia e raffiche nei temporali.

Nessun problema per le attività scolastiche però a differenza della scorsa settimana quando in base a un allerta arancione diramato dalla protezione civile il primo cittadino Mastella aveva deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Questa volta però il sindaco ha specificato che le scuole resteranno aperte, comunicandolo attraverso Facebook.