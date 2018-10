Comitato Madonna Salute: Bene iniziative per decoro quartiere Plauso del comitato all'Amministrazione per l'installazione di nuovi contenitori per i rifiuti

Plaude alle iniziative dell'amministrazione e dell'Asia in materia di decoro urbano il Comitato di zona delle contrade Madonna della Salute e Montecalvo: "Abbiamo rilevato con compiacimento, presso i due ecopunti di raccolta rifiuti della zona, l'installazione permanente di nuovi contenitori per il recapito dei rifiuti solidi urbani. La presenza stabile, dei nuovi cassonetti e delle nuove campane per la raccolta differenziata, permetteranno finalmente agli abitanti della zona, di conferire i rifiuti in qualsiasi giorno della settimana ed a qualsiasi ora del giorno. Cade così l'apologia di chi, facendosi alibi del fatto che la raccolta avvenisse solo in giorni ed orari strettamente prestabiliti, abbandonava incivilmente i rifiuti lungo le vie della contrada, causando grave danno sia all'ambiente che all'igiene pubblica. Una nota di compiacimento va anche alla scelta di gusto estetico adoperata facendo si che, le nuove installazioni, fossero decorate dalla mano e dalla fantasia del giovane artista Sannita Roberto Scognamiglio. L'attenzione per il gusto estetico, sullo sfondo di un servizio base cittadino, denota una profonda sensibilità per il problema del decoro urbano delle periferie. Ora auspichiamo solo che i cittadini tutti, locali e non, facciano la loro parte usando con consapevolezza e zelo il servizio nella sua nuova forma, conferendo i rifiuti in maniera opportunamente differenziata ed evitando lo scarico sconsiderato di rifiuti ingombranti e/o di quelli speciali, per i quali ricordiamo che esistono servizi di raccolta specifici su chiamata al numero verde dell'A.S.I.A. Il Comitato di Zona, nato anche per stimolare e mediare il rapporto tra i cittadini e gli enti locali, aveva proprio di recente segnalato l'inappropriatezza del preesistente servizio di nettezza urbana, rispetto alle effettive esigenze degli abitanti delle contrade. Anche tante altre problematiche sono state segnalate di cui, una tra le tante, il taglio del verde ai margini delle strade locali. Anche in quest'ultimo caso prendiamo atto del recente taglio del verde avvenuto, finalmente dopo tanti anni, lungo le viabilità principali della contrada (via Madonna della Salute e via dott. Antonio Tretola). Tanto ancora resta da fare, come segnalato, ma gli ultimi riscontri avuti dall'amministrazione comunale, tanto in merito alle questioni dei rifiuti, che del taglio del verde, che della dotazione per le contrade dei numeri civici con una ben definita toponomastica, ci lasciano presagire buoni propositi d' interessamento e di impegno a riguardo delle stesse problematiche che opprimono le periferie della città. Auspichiamo infine, con la promozione del coordinamento dei comitati di zona e di quartiere della città di Benevento, che il canale di dialogo tra i cittadini ed il comune si rafforzi e si intensifichi, ulteriormente, nell'interesse comune di migliorare l'habitat sociale nelle periferie e la vita civica degli abitanti delle stesse".