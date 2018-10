Pantano, i cittadini: "Ringraziamo Asia per le nuove campane" L'associazione "La Voce delle Donne": "Continua il nostro impegno per una contrada pulita"

Dopo i cittadini di Madonna della Salute arriva il plauso per le scelte dell'amministratizone e dell'Asia in materia di decoro urbano anche da parte dei cittadini di Pantano: "Pantano ieri si è svegliata con una novità. Le campane per la raccolta differenziata , consegnate dall’Asia per la contrada . Grande soddisfazione tra i residenti della zona , ma soprattutto da parte dell’Associazione di quartiere “La voce delle donne” che appena si è costituita ( 24 settembre) ha iniziato a lottare per avere l’ingresso alla zona più pulito. La presidente dell’associazione Rita Velardi ringraziando l’Asia per la collaborazione si complimenta anche con l’autore dei dipinti eseguiti sulle campane stesse, Roberto Scognamiglio . Ha detto: “ in una giornata grigia un pò di colore all’ingresso della contrada mette allegria” .

Ha continuato : “ sappiamo che se l’ingresso alla contrada spesso era un cumulo di immondizia perché da altre zone sversavano rifiuti al nostro ecopunto. Sperando in una fattiva collaborazione di tutti ed un senso civico troviamo che questo sistema può essere solo più comodo e positivo in quanto dà la possibilità di riporre i rifiuti tutti i giorni ed in qualsiasi ora, visto che le campane sono fisse , e non come prima che si era costretti a tenere i rifiuti in casa per giorni .A tal proposito la presidente dell’associazione Rita Velardi e la tesoriera Antonietta Belperio hanno deciso di farsi fotografare mentre depositano i rifiuti nelle apposite campane.

Non è stato fatto per presunzione, dice la consigliera Belperio, ma solo per sensibilizzare a fare sempre meglio, per noi stessi, per i nostri figli e per rispettare l’ambiente . Anche perché risulta molto semplice , basta avere l’accortezza di non usare buste molto grandi . Cerchiamo di impegnarci tutto per un mondo migliore . L’associazione “La voce delle donne” continuerà ad impegnarsi ed a vigilare sul punto di raccolta, affinché non diventi di nuovo un cumulo di rifiuti ".