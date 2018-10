Aperitivo al buio: l'esperienza dell'Unione Italiana Ciechi La presidente Raffaella Masotta: "Un evento speciale ed emozionante"

Fortemente voluto da Tonino Pedicino e sostenuto dal Circolo Sociale Trieste, si è concluso con successo l'Aperitivo al buio ai 4 sensi, esperienza sensoriale condotta presso l'antico Chiostro dei Convento dei Frati Minori di San Giorgio del Sannio, dai non vedenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti della Sezione Territoriale di Benevento.

Quest'anno è stato speciale, perché ci hanno risparmiato l'enorme stress della macchina organizzativa, chiedendoci di essere le stars assolute dell'evento, con una attenzione a cui non siamo abituati, ma che è tipica della solidità di chi da sempre si occupa di solidarietà.

Una coccola, un riconoscimento, come una carezza, che ha toccato corde profonde, forse le stesse che abbiamo raggiunto noi con l'Aperitivo al Buio di Palazzo Paolo V e della Rocca dei Rettori.

Grazie a questo regalo, abbiamo potuto ampliare questo dialogo di percezioni, grazie al percorso sensoriale con schede tattili ideate da Dario D'Auria, di Benevento Inside, a disposizione presso l'Archivio tattile della Soprintendenza delle Belle Arti di Benevento.

Fondamentale la presenza di un veterano partenopeo, Mario Mirabile, che sempre corre in nostro aiuto, mostrando tutta la sua poliedricità, indispensabile per dirigere bene una sezione territoriale complessa e articolata come quella di Napoli.

Ed eravamo lì, pronti a mettercela tutta, consapevoli che qualcosa sarebbe anche potuto andare storto, ma che comunque avrebbe accresciuto la nostra esperienza per eventi futuri.

Gli ultimi tocchi di Silvia, Eleonora, Simone, Enzo, Tonino e tutti gli angeli presenti, hanno dato il via a Mario, che all'ingresso accoglieva il primo gruppo di partecipanti, intrattenuto con le bellissime schede tattili e periodici in braille, sapientemente dimostrati da Paola, Mario e il nostro Pasquale.

Una fila di 40 persone, pronta e trepidante, all'ingresso della seconda sala, era attenta alle simpatiche raccomandazioni di Alfredo, che prometteva pericoli e azioni illecite del capo sala e camerieri.

L'entusiasmo di un variegato primo gruppo ha messo alla prova le corde vocali di Mario, che ha provato a spiegare che i rumori e l'eco disorientano i ciechi, e solo il terrore di trovarsi macchiati da bibite e vivande ha messo un freno alla vivacità di tutti, rivelando nel buio più totale la presenza del Sindaco di San Giorgio del Sannio, che ci ha onorati partecipando all'evento.

Da quel momento tutto è filato liscio e i successivi quattro gruppi hanno gratificato gli sforzi di Raffaela, la nostra presidente, di Clelia, Paola e Paoletta, mostrando interesse e conoscenza di molte realtà appartenenti al mondo della diversità, facendo ben sperare sulla finalità di eliminare le barriere mentali che osteggiano la nostra integrazione.

Emozionante la partecipazione di persone sorde e down, fra le più disciplinate e curiose.

La promessa di ripetere gli eventi anche nelle scuole ci fa sperare di aver seminato bene e di aver lasciato nei partecipanti un germe catalizzatore, forte, inesorabile e irrefrenabile.

Quello che ha spinto i nostri ospiti a regalarci questa bella opportunità, insieme ad una rinfrancante e genuina cena, alternata da battute, preghiere e la benedizione di frate Domenico.