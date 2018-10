Giannone quarto in Campania per didattica digitale Presentato un progetto digitale realizzato con la realtà aumentata

Il liceo Classico Giannone di Benevento è il quarto istituto campano per la didattica digitale. Questo è il responso della sessione conclusiva del concorso "Premio Scuola Piano Digitale", tenutasi a Caserta nell'ambito di #Futura Caserta (evento del Piano Nazionale Scuola Digitale -MIUR).



Gli studenti giannoniani, primi classificati nella tappa precedente del concorso a #FuturaAvellino , hanno presentato un prodotto di didattica

digitale, realizzato con la realtà aumentata. Gli allievi, nell'illustrare il progetto, hanno rappresentato la loro vocazione allo studio della classicità e all'impostazione speculativa in sinergia con l'innovazione tecnologica, dimostrando che anche un istituto "tradizionale" per il curricolo può innovarsi e innovare. Agli studenti sanniti è andato il riconoscimento di un bonus da utilizzare per la dotazione tecnologica.



Ampia la soddisfazione dello storico liceo cittadino, che ha saputo confrontarsi con scuole campane di indirizzo tecnico-scientifico all'avanguardia e naturalmente votate all'uso della strumentazione multimediale nel curricolo quotidiano.