Cassoni nelle contrade: Comitato Pantano San Vitale plaude "Grazie all'Asia che ha mantenuto gli impegni presi a luglio scorso: ora servono telecamere"

Dopo l'arrivo delle nuove campane per la raccolta differenziata, il Comitato Pantano - San Vitale vuole esprimere il suo ringraziamento all'Asia di Benevento. ”Il nuovo sistema di raccolta - spiegano - rappresenta un miglioramento del servizio per i cittadini e un maggior decoro per tutta la contrada. Si tratta, però, dell'ultimo passo di un percorso che il Comitato da tempo sta portando avanti in sinergia con l'azienda che si occupa del ciclo dei rifiuti in città”.

La decisione di posizionare le nuove campane, infatti, è emersa lo scorso 18 luglio dopo l'incontro tra una delegazione del Comitato Pantano – San Vitale con i vertici dell'Asia. In quell'occasione fu stabilito l'arrivo dei cassonetti più capienti per evitare accumuli lungo gli ecopunti e l'installazione delle telecamere per combattere lo sversamento illegale dei rifiuti.

L'esito della riunione era stato quindi annunciato sia sui giornali che con dei manifesti affissi dal Comitato.

Il Comitato ora spera che l'Asia mantenga l'impegno anche su gli altri due punti discussi nella riunione del luglio scorso: “l'installazione delle telecamere e l'allontanamento degli extracomunitari dall'eco punto di contrada Pantano. “Auspichiamo - conclude il vicepresidente del Comitato Pasquale Varricchio - che con questo sistema si riesca a mantenere, in maniera definitiva, il decoro in tutti i punti di raccolta e che i cittadini siano più civili nello sversamento dei rifiuti”.

Fondamentale risulta ora l'installazione delle telecamere per impedire ai non residenti di sversare i rifiuti che andrebbero a riempire in poche ore le campane 'modificate' per accogliere i sacchetti.