Alberi e degrado "Viale Atlantici è pericolosissimo" Vittoria Principe di #AvantiDonne: "Le radici hanno creato vere e proprie dune sull'asfalto"

Viale Atlantici in condizioni disastrose tra alberi e degrado secondo la presidente di #AvantiDonne, Vittoria Principe: "Il Viale degli Atlantici versa da tempo in uno stato di completo abbandono a degrado a partire dai giardinetti del Viale, che giorni addietro hanno visto anche la protesta di numerosi cittadini. Oltre al degrado esistente, sulla sede stradale si stanno creando delle vere e proprie “dune” con un rialzo dell’asfalto, dovute all’allungamento delle radici degli alberi che, oltre a ridurre la corsia, creano molte preoccupazioni e situazioni di pericolo ad automobilisti e pedoni. Oramai, si circola solo ed esclusivamente sulla corsia di destra, riducendo di fatto la corsia stessa. Nonostante ciò, ad oggi non ci risulta che l’amministrazione comunale si sia posta il problema, non vi è traccia di verifiche o accertamenti di pericolosità degli alberi. Non vorremo che, come sempre accade, si mettessero le ”porte di ferro a Santa Chiara, dopo il furto”. Una amministrazione lontana dai reali problemi della città, una città che versa nella criticità giornaliera senza vedere la luce in fondo al tunnel. Ed intanto si provvede al valzer dei Vice Sindaco trimestrale di cui non si comprende nè la necessità, nè la logica politica".