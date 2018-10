Bando per 51 alloggi popolari a Benevento Crono programma delle attività

Gli assessori Anna Orlando e Antonio Reale rendono noto che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro per discutere sulle procedure amministrative per l’attivazione del Bando speciale per l’assegnazione di n. 51 alloggi E.R.P. con riserva del 25% a favore dei nuclei familiari che occupano scuole ed altri edifici pubblici.

All’incontro, oltre al funzionario comunale Lorena Lombardi, hanno partecipato anche i rappresentanti del Sunia Paolo Iorio e Umberto Penna, il rappresentante del Sicet Stefano Iovini, il rappresentante dell’Asia Usb Alessandro Tucci e il rappresentante del Movimento lotta per la casa Cosimo Maio.

Nel corso della riunione è stato stabilito che verrà predisposto un crono programma delle attività da condividere con i rappresentanti sindacali che, a loro volta, presteranno assistenza ai cittadini nell’attività di predisposizione delle domande di partecipazione al bando.

