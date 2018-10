Riapre la tratta ferroviaria Benevento - Napoli dopo frana Terminati i lavori. Barone: "Grazie alla Regione per l'impegno profuso"

Terminati i lavori per il ripristino della frana che aveva reso impraticabile la tratta ferroviaria Eav Benevento Napoli, all'altezza di San Martino Valle Caudina.

A seguito dell'esito positivo del collaudo dei lavori eseguiti nella tratta ferroviaria San Martino Valle Caudina - Tufara della linea Cancello - Benevento, l'Eav ha disposto il ripristino della circolazione ferroviaria lungo la tratta in questione. Ad annunciarlo è Luigi Barone, consigliere del Governatore De Luca per la sicurezza delle Universiadi.

"Si tratta di un'importante notizia per i tanti pendolari che ogni giorno si muovono tra Benevento e Napoli. Ciò consentirà - spiega Barone - un ritorno alla normalità per la circolazione ferroviaria e per i suoi utenti.

Ringrazio il Governatore Vincenzo De Luca, il presidente Eav Umberto De Gregorio e il consigliere regionale delegato ai trasporti, Luca Cascone per l'impegno profuso nella risoluzione della problematica che interessava i pendolari sanniti. Una risoluzione che rappresenta anche uno dei tasselli fondamentali per attuare il piano di trasformazione del trasporto ferroviario da Benevento verso Napoli".