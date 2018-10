Flussi turistici. Commissione lavora per format monitoraggio Puzio: "Collaborazione con operatori del settore ed enti per creare eventi mirati"

La Commissione Cultura del Comune di Benevento, presieduta da Antonio Puzio, comunica che si sta lavorando alla creazione di un format affinché si possa disporre di dati ed elementi relativi al flusso turistico sul territorio beneventano.

Ad oggi, esistono solo i dati raccolti dall’EPT, relativi dunque ai turisti che pernottano. Ci sono tanti viaggiatori che arrivano a Benevento e restano, invece, solo poche ore. È necessario, pertanto, avere dei dati più precisi per poter lavorare alla creazione di mezzi che ci permettano di amministrare il flusso turistico sul territorio.

Il format ipotizzato da Antonio Puzio contiene dati relativi alla provenienza, ai siti visitati, al tempo di permanenza. L’idea di Puzio è quella di coinvolgere gli operatori del settore (commercianti e albergatori): “Credo sia fondamentale - dichiara Puzio - conoscere i nostri punti di forza e debolezza, avere un dialogo ed una collaborazione continui con gli operatori del settore, questo è definibile come le fondazioni di una casa. Contemporaneamente bisogna lavorare creando una sinergia tra enti, quindi tra Comune, Provincia, Soprintendenza e Curia. È inoltre necessario stabilire le basi relative all’accoglienza. Terminato ciò, diventa più semplice creare un palinsesto di eventi mirati. Ritengo – conclude Puzio – che una città d’arte come la nostra, debba puntare su questo vettore di crescita”.