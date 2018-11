Benevento, solidarietà a Riace con un flash mob poetico In campo con “Poesie che accolgono” iCare, Azione Cattolica diocesana e Libera

La cooperativa sociale di comunità iCare, l'Azione Cattolica diocesana e il nascente Presidio interterritoriale di Libera per la Valle Caudina e per la Valle Telesina hanno aderito al flash mob poetico di solidarietà a Riace "Poesie che accolgono" e lo lanciano sul nostro territorio per questa domenica 4 novembre ore 15:45 presso Casa Santa Rita a Cerreto Sannita. E' un’iniziativa, dalla durata di 10/15 minuti, che nasce dall'incontro tra persone appassionate di poesia che credono nella solidarietà, accoglienza e inclusione sociale delle persone più fragili.

Insieme a chi ha pensato di organizzare questo flash mob poetico – partendo da Riace – auspichiamo anche noi che quest’azione di contagio contribuisca a diffondere i valori della solidarietà. E auspichiamo inoltre che, dai nuovi incontri, possano nascere nuovi progetti e iniziative affinché Riace continui a essere il laboratorio di accoglienza e di trasformazione sociale che tutti noi conosciamo.

Ci sono tanti altri punti del pianeta, dove persone costrette a lasciare il loro luogo di nascita vivono esperienze traumatizzanti e barbarie inimmaginabili. A tutte queste persone vogliamo porgere la nostra solidarietà attraverso la promozione di nuove iniziative, accompagnate dal sottofondo di poesie accoglienti. Per lanciare questa prima azione di solidarietà a Riace si è scelto di leggere, all’unisono in tutti i flash mob che avranno luogo domani pomeriggio in tutta Italia ed Europa, “Preghiera Laica” di Erri De Luca.

Redazione Bn