"Liberaidee". Analisi della percezione di mafia e corruzione Giovedì 8 novembre ore 10 Aula Magna Dipartimento DEMM

Il coordinamento provinciale di Libera a Benevento presenta anche in città il rapporto “LiberaIdee", una ricerca sulla percezione e la presenza di mafie e corruzione in Campania. La presentazione sarà effettuata, attraverso diversi appuntamenti, in Campania come su tutto il territorio nazionale ma anche all'estero e prevede l'llustrazione dei risultati sia di una ricerca quantitativa, con oltre 10.000 questionari in tutta Italia, che di una ricerca qualitativa, con oltre 100 interviste alle associazioni di categoria, per offrire una panoramica aggiornata rispetto alla presenza e alla percezione delle mafie e della corruzione nel nostro Paese.

La tappa sannita del tour regionale di “LiberaIdee” avrà luogo a Benevento giovedì prossimo, 8 novembre, alle ore 10.00 presso l'Aula Magna del Dipartimento DEMM dell'Università degli Studi del Sannio in via delle Puglie. Il programma della mattinata, i cui lavori saranno coordinati dal giornalista Michele Palmieri, prevede i saluti di Filippo De Rossi, Rettore dell'Università degli Studi del Sannio; di Giuseppe Marotta, Direttore del Dipartimento DEMM e di Michele Martino, Referente del coordinamento provinciale di Libera Benevento. I dati emersi dal report di LiberaIdee saranno approfonditi da Francesco Visalli e da Simone Razzano di Libera Benevento. A cui faranno seguito gli interventi di Antonella Tartaglia Polcini e Antonella Marandola, docenti dell'Università degli Studi del Sannio; di Riccardo Christian Falcone di Libera Campania e di Davide Pati, Ufficio di Presidenza Libera Nazionale.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro.