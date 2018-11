Acqua Bene Comune al via raccolta firme per il referendum Servono 3mila firme. Il 9 novembre conferenza con padre Alex Zanotelli e Don Franco Iampietro

Il 18 novembre prossimo il Comitato Sannita Acqua Bene Comune inizierà l'attività per la raccolta firme nella Città di Benevento, necessarie per lo svolgimento del referendum consultivo per la gestione pubblica dell'acqua.

Occorreranno 3.000 firme di cittadini e cittadine di Benevento per poter esercitare un diritto costituzionale, svolgere un referendum comunale per confermare che la gestione del sistema idrico integrato deve essere pubblica, e solo pubblica.

Il quesito referendario, già reso pubblico e consegnato all'Amministrazione comunale, è lo stesso quesito, scritto dal prof. Alberto Lucarelli, col quale si svolgerà un medesimo referendum a Brescia, proprio il 18 novembre prossimo, che coinvolgerà tutta la provincia bresciana: “Volete voi che il gestore unico del servizio idrico integrato per il territorio comunale di Benevento rimanga integralmente in mano pubblica, senza mai concedere la possibilità di partecipazione da parte di soggetti privati?”.

La conferenza stampa, con la partecipazione di padre Alex Zanotelli (missionario italiano, facente parte della comunità dei Comboniani, fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condizioni di pace e di giustizia solidale, tra i primi promotori del referendum nazionale per l’acqua pubblica del 2011) e di Don Franco Iampietro (Vicario generale dell’Arcidiocesi di Benevento) si terrà venerdì 9 novembre, alle ore 11,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Benevento: sarà un'importante occasione per fare il punto della situazione con gli organi di stampa e le tv del Sannio, e per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni, come si sta già facendo con le assemblee in corso di svolgimento a Benevento.

"Cittadini e Istituzioni devono assumere la responsabilità e la consapevolezza per far scrivere alla Città di Benevento una pagina importante di democrazia partecipata e di attuazione della Costituzione, e per ribadire fortemente che "l'accesso all'acqua potabile è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale" (Papa Francesco)".