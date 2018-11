VIDEO | Impianto rifiuti. Scintille tra Comitato e azienda Questa mattina incontro in Prefettura tra cittadini Sassinoro e New Vision. GUARDA LE INTERVISTE

Per la prima volta il Comitato civico rispetto e tutela del territorio e i rappresentanti della New Vision intorno ad un tavolo. Gli uni di fronte agli altri con in mezzo l'intermediazione del Prefetto di Benevento Francesco Cappetta. Un incontro richiesto dall'azienda che a Sassinoro dovrà realizzare un impianto per la lavorazione dei rifiuti e produzione di compost.

Un incontro che poteva essere l'occasione per distendere gli animi. Da una parte i cittadini di Sassinoro e non solo con il sindaco in testa, dall'altro l'amministratrice della New Vision con i soci e i legali. Poteva, ma non è stato così. All'uscita delle parti dal Palazzo del Governo di Benevento, le vibranti proteste del Comitato civico non si sono fatte attendere.

“Non siamo soddisfatti per niente dell'incontro”, ha tuonato Nicola Zacchino, presidente del Comitato al termine della riunione in Prefettura. GUARDA L'INTERVISTA

“Siamo venuti qui oggi per cercare un confronto con i cittadini, ma purtroppo questo è il risultato”, ha invece commentato il dottore Michele Genovese, medico e socio della New Vision che ha poi spiegato l'iter autorizzativo ottenuto dall'azienda per la costruzione dell'impianto in quel posto.

CLICCA SUL VIDEO E GUARDA LE INTERVISTE



Al.Fa