Il sindacato unitario giornalisti campano apre a Benevento Accordo stipulato con l’associazione Futuridea

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania apre una sede a Benevento. Grazie all’accordo stipulato con l’associazione Futuridea, che ha messo a disposizione un ampio spazio nella propria struttura in Contrada Piano Cappelle, i colleghi del Sannio potranno usufruire di alcuni dei servizi erogati dal SUGC anche nella propria provincia. La sede verrà inaugurata il 22 Novembre prossimo alle 9,30. Per l’occasione nella sala conferenze della struttura si terrà il corso di formazione “Comunicare la Campania. L’informazione tra territorio e offerta turistica”, valido per la formazione continua obbligatoria dei giornalisti e che darà diritto a 5 crediti.

“La difesa della libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione, la tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali della categoria sono i principi che animano l’impegno quotidiano della federazione Nazionale della Stampa e del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania. Principi che saranno sempre alla base della nostra attività anche qui in provincia di Benevento – commenta il segretario provinciale del SUGC di Benevento, Marzio Di Mezza – Grazie alla disponibilità dell’associazione Futuridea e del suo presidente Carmine Nardone e al sostegno del segretario regionale del SUGC, Claudio Silvestri, finalmente i giornalisti sanniti non saranno costretti a recarsi a Napoli per espletare alcune delle pratiche assicurate dal nostro sindacato di categoria”. “La nostra intenzione è quella di aprire presidi su tutti i territori per rendere più efficace il lavoro che già svolgiamo in tutta la Campania – afferma Silvestri – Abbiamo già avviato contatti anche nelle altre province. E’ importante che i colleghi abbiano punti di riferimento in un momento difficile per la nostra professione”.

“Comunicare la Campania. L’informazione tra territorio e offerta turistica”

Ore 9.30-14.30 corso di formazione da 5 crediti

Saluti

Claudio Silvestri, segretario regionale SUGC, Gerardo Ausiello, consigliere nazionale FNSI, Renato Cantore, presidente ForMedia.

Interventi

Marzio Di Mezza, segretario provinciale SUGC Benevento , Carmela Pugliese, dirigente di ricerca CNR e docente Organizzazione servizi Turistici presso Università Suo Orsola Benincasa, Napoli , Carmine Nardone, presidente Futuridea e membro Accademia Georgofili, Pasquale Carlo, giornalista enogastronomico, storico, vicepresidente ARGA Campania Benevento, Contrada Piano Cappelle nei pressi del MUSA (Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura).

Redazione Bn