I "falchi" di Napoli in visita a Benevento Bosco : "Felice di aver accolto i motociclisti"

Sono state circa un centinaio le motociclette del Moto Club Falchi di Napoli arrivate questa mattina a Benevento, e che la Polizia municipale di Benevento ha fatto sistemare nei pressi della Rocca dei Rettori. L’Associazione sportiva dilettantistica “Moto Club Falchi Napoli”, di cui è presidente Domenico Papa, raggruppa i poliziotti della Questura di Napoli, ma anche tanti simpatizzanti dei cosiddetti “Falchi” che fanno sicurezza nei vicoli più problematici di Napoli. Ad attenderli all’arrivo a Benevento l’assessore ai servizi sociali, Anna Orlando, il presidente dell’Aci, Rosalia La Motta Stefanelli, e il vice comandante del Corpo di Polizia municipale, Fioravante Bosco, ai quali il presidente del sodalizio ha consegnato il gagliardetto del Club.

I motociclisti hanno fanno un lungo giro in Città per visitare i monumenti più rappresentativi, e subito dopo sono partiti alla volta di Castelvenere, ove consumeranno il pranzo per poi, nel primo pomeriggio, far ritorno nella capitale Partenopea.

“Sono stato felice – dichiara Fioravante Bosco – di aver dato la possibilità agli amici motociclisti dei Falchi di Napoli di passare questa bella mattinata qui a Benevento, organizzando loro la migliore accoglienza possibile. Abbiamo bisogno di attrarre turisti, e quindi ogni tentativo sotto questo aspetto va fatto. Ringrazio quindi l’amico presidente del sodalizio Domenico Papa per aver scelto proprio la nostra Città per la gita fuori porta, il quale non ha escluso che l’esperienza possa ripetersi ancora. Appare inutile aggiungere – sottolinea il vice comandante – che i motociclisti sono rimasti entusiasti delle bellezze della nostra Città”.