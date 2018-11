Mini discariche a Pantano: interviene "La voce delle Donne" La presidente Velardi: "Impegno fondamentale per noi e per i nostri figli"

Domenica mattina si è svolta la prima giornata Ecologica della Contrada Pantano organizzata dall'associazione di quartiere " La Voce delle Donne" con lo scopo di essere da esempio nella pulizia della zona e di sensibilizzare alla raccolta differenziata. La presidente Velardi spiega: " La giornata è stata organizzata in collaborazione con l'ASIA e con i vigili urbani di Benevento. All'arrivo del gruppo presso l'ecopunto, scelto come sito di partenza, la situazione sembrava abbastanza sotto controllo ma purtroppo, con grande stupore, durante la pulizia dei terreni adiacenti la piazzola, sono state trovate delle mini discariche a cielo aperto ben nascoste dalla boscaglia e dall'erba incolta… cumuli di indumenti vecchi, scarpe, valigie, suppellettili di arredamento, vecchi giocattoli, un televisore tipo tubo catodico e tanto altro ancora oltre che a bottiglie di plastica, carta e bottiglie di birra vuote! Le donne dell'associazione si sono esposte in prima persona per raccogliere i rifiuti rischiando anche la propria incolumità poiché non si sa mai effettivamente cosa questi incivili abbiano potuto sversare e in alcuni casi addirittura lanciare dai finestrini! La pulizia ha interessato l'ingresso della contrada fino ad arrivare ai terreni limitrofi del cavalcavia più all'interno. Anche qui, purtroppo, il quadro è risultato abbastanza complesso considerando i tanti rifiuti sversati dagli incivili direttamente dalla tangenziale ovest che vanno poi ad inquinare i terreni della contrada. L'intento è quello di organizzare una nuova giornata Ecologica per ripulire anche i rifiuti presenti in questo punto. Lo scopo è quello di sensibilizzare la differenziata, e non solo negli abitanti della contrada ma in tutta la citta', a non depositare i rifiuti a terra nel rispetto dell'ambiente . Bisognerebbe impegnarsi per noi stessi e per i nostri figli.Un grande plauso va alle donne dell'associazione per l'impegno e un ringraziamento particolare per la collaborazione ai vigili urbani e all'ASIA di Benevento sempre presenti e disponibili alle iniziative dell'associazione".