Dehor in centro, Mastalla tuona e intima controlli Dopo lo scontro tra presidente di commissione ed assessore interviene il sindaco

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dopo una settimana scandita dalle polemiche dei componenti (Ambrosone e Franzese) dell'amministrazione comunale da lui guidata interviene amareggiato richiamando a responsabilità e invocando anche controlli su alcune situazioni.

“Non mi è piaciuto, lo dico con amarezza, lo scontro non certo edificante e inutile intervenuto tra presidente di commissione ed assessore e la mia maggioranza. Spero che il buonsenso prevalga e la storia si chiuda qua. Quanto alla Scia per attività commerciali, artigianali, industriali non esiste alcuna responsabilità da parte di alcuno, per la semplice ragione che il Gip ha imposto delle prescrizioni cogenti che sia il dirigente ai Lavori pubblici che il sindaco hanno l’obbligo di seguire, pena severe sanzioni giudiziarie. Non è che, al riguardo, si potesse fare di più, non si può fare alcunché, almeno fino a quando restano le prescrizioni in atto.

In quanto ai dehor – spiega Mastella - la sentenza richiamata della Corte Costituzionale è inesatta e non riguarda il caso della presenza dei dehor nelle zone a forte impatto monumentale, storico e artistico. A Santa Sofia e nella Buffer Zone, il parere della Soprintendenza è obbligatorio. Si tenga, altresì, conto che il parere per Benevento è obbligatorio perché così dispongono, peraltro, sia il Puc che il Ruec vigenti. Alla presenza dei consiglieri Tomaciello, Franzese e dell’assessore Picucci, si convenne, nel corso di un incontro con il soprintendente Buonomo, che l’amministrazione avrebbe proposto un piano articolato su tre aree e, successivamente, sarebbe stato stilato un protocollo d’intesa. Si convenne così, io non ho cambiato idea e resto legato a quella ipotesi. Lavorino, allora, le commissioni anche perché questa è materia primaria della commissione Urbanistica e non delle Attività produttive, pur se mi sembra giusto affiancarle anche questa. Altrimenti, scattano, come qualche esperto mi suggerisce, vizi di natura formale e sostanziale”.

Mastella interviene anche sui controlli che evidentemente, per i dehor ancora non partono e richiama l'attenzione dei commercianti del Centro storico: “Da ultimo, voglio ribadire che chi è titolare di esercizio commerciale nella Buffer Zone non perde la propria titolarità e la propria licenza ma, affacciandosi su una zona di pregio, dal valore patrimoniale immenso e mondiale (Unesco), ha il dovere di attenersi ad alcune prescrizioni che sono fondamentali ed essenziali. Anzi – rimarca il primo cittadino -, è opportuno che gli organi comunali facciano rispettare quest’obbligo essendosi già espressa la Soprintendenza, altrimenti se ne assumono la responsabilità di natura giuridica e di natura penale. Quanto a me, nella querelle imbastita in questi giorni, ripeto, per nulla esaltante, non vorrei finire nelle mani della Giustizia che, al riguardo, sui dehor in particolare credo sia giustamente interessata e potrebbe giustamente intervenire”.