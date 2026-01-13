Scarinzi "si affronti anche il terma della sanità territoriale" Dopo le dichiarazioni del primo cittadino sul direttore dell'ospedale

“Leggiamo dalla stampa la forte, dura e giusta presa di posizione del Sindaco Mastella sulle lunghe e disumane attese al Pronto Soccorso dell’AO S. Pio”.

Parte da qui Luigi Scarinzi Capogruppo Sannio Libero Comune di Benevento.

E prosegue “Capiamo la carenza di personale medico e paramedico, capiamo l’eccessivo, a volte, accesso al PS per procedure forse non a volte codificate e che invece dovrebbero esserlo, ma non tolleriamo, unitamente al Sindaco Mastella, atteggiamenti spocchiosi e non rispettosi istituzionalmente del Direttore Generale, nominato politicamente, che si rifiuta reiteratamente al confronto istituzionale con il territorio e che con chi lo rappresenta. Bene ha fatto Mastella a convocare la Conferenza dei Sindaci ASL sul tema, tema che riguarda il 70% della popolazione sannita con un elevato tasso di invecchiamento e di morbilità, bene ha fatto a chiedere eventualmente la rimozione di un direttore generale che sembra sensibile a tutto tranne che alla salute dei cittadini sanniti(ehh...!) se continua ad avere atteggiamenti e comportamenti sgrammaticamenti istituzionali verso il territorio, verso le istituzioni e verso soprattutto i malati”.

Poi una sollecitazione al primo cittadino di Benevento “Contestualmente chiediamo a Mastella di volgere il suo autorevole sguardo anche alla sanità territoriale dove le liste di attesa sono diventate un’offesa alle persone che soffrono e che attendono diagnosi e cure, alle loro famiglie che combattono ogni giorno. E chiediamo al Sindaco, nelle qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASL BN, di verificare come e perché la spesa sul contenzioso del personale che ha visto sempre soccombere l’azienda negli ultimi anni sia aumentata del 80% rispetto al passato, con un aggravio di spesa a danno dei cittadini. Questi sono i temi, e noi ci saremo”.