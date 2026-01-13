Scarinzi "si affronti anche il terma della sanità territoriale"

Dopo le dichiarazioni del primo cittadino sul direttore dell'ospedale

scarinzi si affronti anche il terma della sanita territoriale
Benevento.  

“Leggiamo dalla stampa la forte, dura e giusta presa di posizione del Sindaco Mastella sulle lunghe e disumane attese al Pronto Soccorso dell’AO S. Pio”.
Parte da qui Luigi Scarinzi Capogruppo Sannio Libero Comune di Benevento.

E prosegue “Capiamo la carenza di personale medico e paramedico, capiamo l’eccessivo, a volte, accesso al PS per procedure forse non a volte codificate e che invece dovrebbero esserlo, ma non tolleriamo, unitamente al Sindaco Mastella, atteggiamenti spocchiosi e non rispettosi istituzionalmente del Direttore Generale, nominato politicamente, che si rifiuta reiteratamente al confronto istituzionale con il territorio e che con chi lo rappresenta. Bene ha fatto Mastella a convocare la Conferenza dei Sindaci ASL sul tema, tema che riguarda il 70% della popolazione sannita con un elevato tasso di invecchiamento e di morbilità, bene ha fatto a chiedere eventualmente la rimozione di un direttore generale che sembra sensibile a tutto tranne che alla salute dei cittadini sanniti(ehh...!) se continua ad avere atteggiamenti e comportamenti sgrammaticamenti istituzionali verso il territorio, verso le istituzioni e verso soprattutto i malati”.
Poi una sollecitazione al primo cittadino di Benevento “Contestualmente chiediamo a Mastella di volgere il suo autorevole sguardo anche alla sanità territoriale dove le liste di attesa sono diventate un’offesa alle persone che soffrono e che attendono diagnosi e cure, alle loro famiglie che combattono ogni giorno. E chiediamo al Sindaco, nelle qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASL BN, di verificare come e perché la spesa sul contenzioso del personale che ha visto sempre soccombere l’azienda negli ultimi anni sia aumentata del 80% rispetto al passato, con un aggravio di spesa a danno dei cittadini. Questi sono i temi, e noi ci saremo”.

