Mastella: "Regioni commissariate sul dimensionamento: scelta è del Governo" La dichiarazione del consigliere regionale Pellegrino Mastella

"Le carte di chi cercava di menare il can per l'aia e di distogliere l'attenzione dalla realtà dei fatti sono state scoperte. E' accaduto nella giornata di ieri, quando il Consiglio dei Ministri ha deciso per il commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, colpevoli per il ministro Valditara di non aver attuato i rispettivi piani per il dimensionamento basati sulla effettiva popolazione studentesca. La Campania è sfuggita alla scure, proprio perché intelligentemente ha garantito di provvedere", lo scrive in una nota il consigliere regionale Pellegrino Mastella.

"Tuteleremo in ogni sede, con l'assessore Morniroli, le ragioni dei piccoli centri del Beneventano e delle aree interne. Ma le responsabilità di certe scelte politiche sono così chiare da portare la firma del Consiglio dei Ministri. Per questa ragione, si giochi a carte scoperte: chi non è soddisfatto di questo criterio si rivolga al Ministro dell'Istruzione, soprattutto se milita in partiti che sostengono l'Esecutivo nazionale. Altrimenti è solo e mestamente il gioco delle tre carte...", conclude Pellegrino Mastella.