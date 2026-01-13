Benevento e Catania in apprensione per Mignani e Di Gennaro Destini incrociati tra le due leader del girone meridionale di serie C

Storie di infortuni, di timori e di speranze. Si incrociano i destini di Benevento e Catania in queste ore. Entrambe in apprensione per un proprio giocatore. La Strega ha mandato Guglielmo Mignani a sottoporsi ad una risonanza magnetica per un trauma distorsivo al ginocchio subito martedì in allenamento. Questo pomeriggio l'attaccante senese si è sottoposto all'esame strumentale e sulle prime sembrerebbe che non sia accaduto nulla di grave. I sanitari ci vanno comunque cauti ed attendono l'ufficialità del responso per domani mattina.

Dicevano del Catania. Che teme per la salute del suo difensore Matteo Di Gennaro (già proprio quello del fallo che ha procurato il lngo stop a Salvemini). Al termine della sfida contro la Cavese il centrale ha accusato un problema al ginocchio e proprio in queste ore è a Roma, a Villa Stuart, per un consulto. Si attende dunque l’esito degli esami con il timore fondato che possa trattarsi di qualcosa di serio.