Il Benevento ospita il comune di Amorosi, il sindaco Cacchillo: "Gioia immensa" Messi a disposizione cento biglietti per il match col Casarano: "Solo insieme possiamo sognare"

Il Benevento Calcio prosegue l'iniziativa "Territorio giallorosso", attraverso l'ospitata dei comuni della provincia al Vigorito, in occasione delle gare interne della Strega. Dopo San Leucio del Sannio, presente contro il Crotone, sarà la volta di Amorosi. Il centro sannita ha sempre seguito con passione le vicende del sodalizio giallorosso, attraverso un gruppo di sostenitori che per anni ha fatto tappa sia in casa che fuori per amore del Benevento. L'invito del club di via Santa Colomba prevede la messa a disposizione di cento biglietti per il settore Distinti. Si prevede un pomeriggio entusiasmante, quello di sabato col Casarano, come sottolineato dal sindaco di Amorosi, Carmine Cacchillo: "Abbiamo accolto questa iniziativa del Benevento con immensa gioia. Devo dire, soprattutto, che si tratta di un progetto lodevole perché ha come intento quello di racchiudere tutto il territorio della provincia, senza limitarlo alla città. Molte persone di Amorosi tifano Benevento, alcune hanno anche l'abbonamento. C'è bisogno di sentirsi uniti, lo sport rappresenta un elemento di forte aggregazione e non potevo evitare di aderire a questa iniziativa. Ho molta stima nel presidente Vigorito: ho avuto modo di parlarci in occasione di un evento di Confindustria. È un onore avere un imprenditore così affezionato alla squadra, che sta investendo molto per dare la possibilità a una realtà piccola come quella beneventana di confrontarsi da protagonista per anni nel mondo del calcio".

Il consigliere Miletti: "È una iniziativa molto importante"

A fare eco al sindaco Cacchillo, il consigliere allo sport, Nicola Miletti: "Sposiamo una iniziativa importante, che lega ancora di più il territorio al Benevento Calcio. La realtà di Amorosi vuole avvicinarsi ulteriormente alla Strega, anche se ci sono molti tifosi che già seguono il Benevento e che sono abbonati da anni. La nostra realtà calcistica ha una società storica, l'Amorosi, che quest'anno compirà il centenario. Sarebbe un sogno poter festeggiare attraverso un incontro amichevole col Benevento, anche perché speriamo che presto sarà inaugurata la nostra nuova struttura in sintetico. Ci farebbe piacere instaurare una sinergia con il Benevento Calcio, il quale è sempre attento ai giovani del territorio. La stagione? La Strega se la giocherà con il Catania fino alla fine. La squadra sta facendo bene: speriamo in un ritorno in Serie B".

Di Stadio, tifoso giallorosso: "Solo insieme possiamo sognare"

Tra i tifosissimi del Benevento residenti ad Amorosi c'è Dante Di Stadio, vero e proprio appassionato dei colori giallorossi: "Questa iniziativa promossa dal Benevento ci ha subito entusiasmato e sono stato tra quelli che hanno sollecitato a presentare richiesta di partecipazione. Seguiamo da anni le sorti della squadra. Per Amorosi sarà una giornata di festa. Il presidente Vigorito sta facendo di tutto per coinvolgere la provincia attraverso numerose iniziative: è soprattutto attraverso l'unione, con lo stare 'insieme', che si vincono i campionati".