Lombardi approva Manuale Operativo Elezioni per rinnovo Consiglio Provinciale Il documento disciplina l’intero procedimento elettorale

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato con propria delibera il “Manuale Operativo delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale”, fissate per il prossimo 28 febbraio 2026, come da suo Decreto n. 211/2025.

Il Manuale Operativo, redatto ai sensi della legge n. 56/2014, disciplina l’intero procedimento elettorale, dettando le disposizioni

per la composizione dell’Ufficio elettorale e del Seggio Elettorale; per l’esercizio dell’Elettorato attivo e passivo, entrambi riservati ai soli

Amministratori in carica dei Comuni sanniti; per la determinazione del corpo elettorale; per la presentazione delle Candidature a Consigliere

Provinciale e la Formazione delle liste, con tutte le procedure di verifica a cura dell’Ufficio Elettorale.

A seguito dell’approvazione del Manuale, sono stati anche adottati: il cronoprogramma del procedimento relativo alle Elezioni con le scadenze di tutti i connessi adempimenti che dovranno rispettare sia gli Uffici della Provincia che i Candidati; nonché i Modelli per la Presentazione delle Liste dei Candidati (Atto principale, Atto secondario con la Dichiarazione di accettazione della Candidatura; la Dichiarazione di assenza cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità); ed infine il modello per la Designazione dei Rappresentanti di Lista. Con la stessa Delibera del Presidente Lombardi è stata individuata il Segretario generale della Provincia, dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, quale Responsabile del procedimento e dell’Ufficio Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale.