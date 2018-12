Rifiuti e piccione morto nella fontana, interviene l'Asia Iniziativa volontaria dell'azienda che ha ripulito la vasca nonostante non fosse di sua competenza

Dopo l'articolo pubblicato questa mattina da ottopagine.it in merito allo stato di degrado e di abbandono in cui versava la fontana di fronte la Chiesa patrimonio Unesco di Santa Sofia, l'Asia ha immediatamente predisposto un piano di pulizia anche se non rientra nelle sue competenze.

“Pur non rientrando nelle proprie attività aziendali la manutenzione e pulizia delle fontane cittadine – spiega l'amministratore unico Donato Madaro -, abbiamo raccolto prontamente la segnalazione e l'Asia è intervenuta rimuovendo i rifiuti e la carcassa presenti nel complesso della fontana”.