Problema carcere, Sinappe ricevuto dal Prefetto Cavuoto: "Chiederemo nuovamente di incontrare il direttore dell'istituto di pena"

Una delegazione del Si.N.A.P.Pe, il sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria ha incontrato il Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, dopo gli episodi 'critici' registrati nella casa circondariale sannita.

“Il Prefetto ha dimostrato ampia apertura ed elevata sensibilità alla problematiche penitenziarie – ha spiegato Gennarino Cavuoto, segretario locale del Si.N.A.P.Pe - comprendendo e condividendo con la delegazione del sindacato la necessità di correttivi urgenti ed importanti. Convergenza di intenti si è registrata anche in merito ad una apertura di credito nei confronti del neo direttore del penitenziario, Gianfranco Marcello a cui questo sindacato richiederà nell’immediato di essere ricevuto per un’analisi condivisa delle problematiche da affrontare prioritariamente. Il prefetto – conclude Cavuoto - ha assunto l’impegno di intervenire in caso di un infruttuoso o tardivo dialogo con la nuova dirigenza.