Auto si schianta contro cantiere della Stazione e finisce nella fontana - FOTO Incidente stradale al rione Ferrovia di Benevento

Momenti di paura nella tarda serata al rione ferrovia di Benevento per un incidente stradale.

Una Dacia Duster dopo aver percorso Viale Principe di Napoli, si è schiantata contro il cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria. Il il veicolo dopo aver violentemente urtato il marciapiede e i blocchi di recinzione dell'area delimitata si è fermata all'interno della fontana in via di dismissione. Un urto violentissimo che a catapultato l'auto all'interno del cantiere. A far scattare l'allarme, sono stati alcuni passanti e gli operai impiegati nel turno di notte all'interno del cantiere della nuova stazione ferroviaria.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 i Vigili Del Fuoco e i carabinieri.

Il malcapitato alla guida del veicolo sarebbe stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area del cantiere e il veicolo, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini sul singolare incidente.

Completamente distrutta la parte anteriore della Dacia.