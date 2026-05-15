Auto si schianta contro cantiere della Stazione e finisce nella fontana - FOTO

Momenti di paura nella tarda serata al rione ferrovia di Benevento per un incidente stradale.
Una Dacia Duster dopo aver percorso Viale Principe di Napoli, si è schiantata contro il cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria. Il il veicolo dopo aver violentemente urtato il marciapiede e i blocchi di recinzione dell'area delimitata si è fermata all'interno della fontana in via di dismissione. Un urto violentissimo che a catapultato l'auto all'interno del cantiere. A far scattare l'allarme, sono stati alcuni passanti e gli operai impiegati nel turno di notte all'interno del cantiere della nuova stazione ferroviaria.
Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 i Vigili Del Fuoco e i carabinieri.
Il malcapitato alla guida del veicolo sarebbe stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area del cantiere e il veicolo, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini sul singolare incidente.
Completamente distrutta la parte anteriore della Dacia.