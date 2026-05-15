Pala gommata in fiamme in un cantiere lungo la statale 87 L’incendio nella tarda serata di giovedì tra Sassinoro e Sepino

Mezzo d'opera in fiamme nella tarda serata di ieri lungo la statale 87 che collega Benevento al Molise.

L'allarme intorno alle 22 quando un addetto alla vigilanza ha notato le fiamme che avevano interessato la cabina di una pala meccanica gommata parcheggiata lungo la Sratale all'interno dell'area attualmente occupata da un cantiere.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento che hanno spento il rogo che ha comunque danneggiato pesantemente il mezzo meccanico utilizzato per eseguire i lavori.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cerreto sannita che hanno effettuato i rilievi ed avviarlo le indagini per cercare di ricostruire la vicenda e con i vigili del fuoco individuare le cause che hanno innescato l'incendio. Come sempre questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata .

Al termine delle operazioni i lezzo è' stato messo in sicurezza.