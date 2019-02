"Si affidi all'Università piano caratterizzazione dei pozzi" La proposta degli esponenti del Movimento cinque stelle, Anna Maria Mollica e Marianna Farese

Sulla qualità dell'acqua a Benevento intervengono le esponenti del Movimento cinque stelle in consiglio comunale, Anna Maria Mollica e Marianna Farese che in una nota ricordano che sull'argomento “il MoVimento 5 Stelle ha prodotto due interrogazioni a risposta scritta indirizzata dalla parlamentare e docente di farmacologia Angela Ianaro ai Ministri dell’Ambiente e della Salute, ed un’altra del 18 dicembre scorso, rivolta dall’eurodeputato Piernicola Pedicini al Presidente del Consiglio Europeo. Ad esse – prosegue la nota a firma di Mollica e Farese - si è aggiunta la consegna di un dossier-tetracloroetilene consegnato dalle scriventi consigliere al Ministro Costa in occasione della sua venuta a Benevento lo scorso 11 febbraio”.

Nel documento gli esponenti del Movimento cinque stelle in consiglio comunale evidenziano la necessità di “interventi urgenti e mirati, che possano riportare tranquillità tra i fruitori di un servizio idrico giustamente oggetto di intensificati esami”. Di qui la proposta al sindaco: “Il Movimento cinque stelle – prosegue la nota - in spirito costruttivo, propone al sindaco di affidare all’Università del Sannio l’incarico di redigere il Piano di Caratterizzazione delle zone dei pozzi Campo Mazzone e Pezzapiana, richiedendo apposito contributo economico alla Regione Campania, che lo ha concesso giorni fa per analogo problema al comprensorio Solofra-Montoro, per il quale è prevista una messa in sicurezza di pozzi tramite impianti con filtri a carboni attivi. Il Piano di Caratterizzazione – evidenziano i consiglieri Mollica e Farese - contemplato dal titolo V parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (Codice dell’ambiente), è la prima fase di una caratterizzazione ambientale che si identifica nell’insieme delle attività che permettono di ricostruire fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base a supporto delle decisioni realizzabili e sostenibili per le eventuale messa in sicurezza e/o bonifica definitiva. Nel caso del Piano di Caratterizzazione finanziato in Campania – conclude la nota - il Comune di Solofra è stato individuato come soggetto attuatore, affiancato da Regione ed Ente idrico campano”.