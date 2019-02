Il territorio e i rischi geologici e ambientali Ventennale Unisannio. Convegno con il Governatore De Luca e il capo Protezione Civile, Borrelli

“Il territorio e i rischi geologici ambientali” sarà il tema dell’incontro organizzato il 4 marzo all’Università del Sannio, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del ventennale dalla nascita dell’ateneo.

A partire dalle ore 10 presso l’Auditorium di Sant’Agostino si confronteranno sulle problematiche connesse alla gestione dei rischi e delle emergenze nell’area beneventana ad elevata pericolosità sismica e idrogeologica il capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e il presidente della Commissione “Grandi Rischi” Gabriele Scarascia Mugnozza. Alla successiva tavola rotonda, coordinata da Francesco Maria Guadagno, ordinario di Geologia applicata all’Università del Sannio, parteciperanno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco del Comune di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia Antonio De Maria, il dirigente del Genio Civile di Benevento Giuseppe Travia, il segretario dell’Autorità di Bacino Vera Corbelli.

“Se una delle ragioni della costituzione dell’Università nella città di Benevento – spiega il professore Guadagno - va ricercata nelle ricadute sulle conoscenze scientifiche nell’ambito della mitigazione dei rischi del territorio, il ruolo dell’ateneo sannita, scientifico e divulgativo, è centrale nel sistema di protezione civile per far crescere la consapevolezza della popolazione, degli amministratori e dei tecnici. È in tale contesto – continua - che l’incontro vuole esplorare e dibattere il ruolo dei differenti enti territoriali e le azioni attuate e da attuare al fine di garantire condizioni di sicurezza e comportamenti virtuosi nella gestione dei rischi”.

Al centro degli approfondimenti, introdotti dai saluti del rettore dell’Università del Sannio Filippo De Rossi e del prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta, saranno quindi la mitigazione dei rischi geologici ed ambientali ma soprattutto le differenti competenze degli enti coinvolti.