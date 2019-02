Tavola rotonda sulle prospettive dell’economia sannita “CIVES - Laboratorio di formazione al bene comune”

Venerdì 22 febbraio alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, sito in piazza Orsini a Benevento, si terrà il sesto incontro della dodicesima edizione di “CIVES - Laboratorio di formazione al bene comune” sul tema: Costruire un’economia forte per un Sannio libero. Alla tavola rotonda interverranno: Prof. Giuseppe Marotta Direttore DEMM Università del Sannio, Dott. Filippo Liverini Presidente Confindustria Benevento, Dott. Mario Melchionna Segretario Generale CISL IrpiniaSannio, Dott. Pasquale Orlando Coordinatore “Risorsa Mezzogiorno”. Modera Ettore Rossi Direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento.

Il laboratorio CIVES è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo generale dell’edizione 2018 – 2019 è: Liberi e forti. Cittadini che cooperano per il bene del Paese. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali.

Coordinatore dell’iniziativa formativa è Ettore Rossi Direttore diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, mentre la direzione scientifica è affidata al professore Paolo Rizzi dell’Università Cattolica.