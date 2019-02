Fibra ottica su tutto il territorio, via libera al progetto De Nigris: "Infrastruttura importante soprattutto per il mondo imprenditoriale"

“Dopo le contrade l'obiettivo ora è portare la fibra ottica su tutto il territorio comunale, in quanto riteniamo che si tratta di un infrastruttura fondamentale non solo per i servizi al cittadino, ma anche per il mondo imprenditoriale”. Così il neo vicesindaco Luigi De Nigris commenta il progetto che prevede l'installazione della fibra ottica su tutto il territorio comunale di Benevento. Questo pomeriggio, infatti, la giunta comunale ha dato il via libera al percorso che “prevede un investimento di oltre 7milioni, la posa in opera di circa 250 chilometri di fibra ottica necessaria per raggiungere 19.800 unità immobiliari”. Si punta così a migliorare i servizi al cittadino, soprattutto per le attività produttive della città: “Questa infrastruttura immateriale consentirà a tutti di svolgere qualsiasi attività alla pari di ogni altra città su questo versante già attrezzata. Per questo riteniamo sia un importante opera di completamento perché potremmo interconnettere non solo gli edifici comunali ed i palazzi pubblici e privati ma anche le attività produttive”. De Nigris, dunque, ribadisce la validità dell'iniziativa ricordando che “non avrà costi per le casse comunali”. Un altro tassello verso un progetto più ampio che rivolge particolare attenzione al campo dell'innovazione e più in generale nei servizi al cittadino: “Stiamo cercando di creare i presupposti per migliorare al meglio la città soprattutto nel campo dei servizi e dell'innovazione”.