Troppi errori nell'uso degli antibiotici. Interviene l'Asl "Inutile usarli per virus o influenza, ascoltate il medico e non autoprescriveteli"

La Asl di Benevento sta promuovendo una campagna informativa per sensibilizzare i cittadini al corretto uso degli antibiotici attraverso locandine e brochure esplicative che sono state distribuite presso tutte le farmacie, le strutture sanitarie dell'Azienda e gli studi dei medici di medicina generale.

Spesso, infatti, gli antibiotici vengono utilizzati senza consultare il proprio dottore o per patologie contro i quali sono inefficaci e, di conseguenza, inutili.

“Gli antibiotici – spiega la dott.ssa Annarita Citarella, responsabile Servizio Epidemiologia e Prevenzione - sono farmaci da utilizzare solo nella cura delle infezioni batteriche. Non sono attivi sui virus e non vanno usati in caso di influenza. L’assunzione deve essere prescritta dal medico curante che valuterà: il tipo di microrganismo coinvolto; la sede dell’infezione; dosaggio da utilizzare durata della terapia ed effetti collaterali ed eventuali tossicità. Un uso non corretto o eccessivo dei medicinali in questione causa la resistenza dei batteri con la possibile conseguenza di esporre l’organismo a un’infezione più seria.

Inoltre – conclude Citarella – va sempre completata la terapia prescritta, anche se ci sente meglio. Non vanno utilizzati gli antibiotici rimanenti da precedenti terapie, né vanno utilizzati dividendoli con altre persone. Infine, il consiglio è quello di lavare regolarmente le mani, evitando contatti stretti con persone ammalate e mantenendo sempre aggiornate le vaccinazioni”.

In linea con la campagna informativa, la Asl ha coadiuvato l’Ordine dei Medici di Benevento nella organizzazione del recente convegno/corso di formazione (prossima data il 18 maggio) affinché gli operatori della sanità educhino i propri assistiti a un corretto utilizzo dei farmaci.