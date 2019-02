Restyling stazione ferroviaria, ecco i lavori previsti L'assessore Reale: “Ci saranno interventi che riguardano la viabilità e la zona industriale"

“Dal restyling della Stazione Centrale ai lavori per migliorare la viabilità della zona”. Sono stati questi gli argomenti al centro del nuovo vertice che si è svolto a Napoli tra il comune e Ferrovie dello Stato per discutere degli interventi previsti a Benevento in vista dell'arrivo dell'Alta Capacità. Ad illustrare le opere in programma è l'assessore Antonio Reale, che all'indomani della riunione con Rfi evidenzia: “Un incontro costruttivo nel corso del quale abbiamo ricevuto indicazioni da Ferrovie dello Stato sui lavori previsti alla stazione di Benevento, che sarà ricostruita seguendo gli stessi parametri di oggi, ma secondo le prescrizioni della Soprintendenza e gli standard europei dell'Alta Capacità”.

Un'opera più ampia che riguarda anche le infrastrutture del territorio: “Ci hanno dato conferma circa il potenziamento delle infrastrutture”, rileva Reale spiegando che “sarà potenziato il collegamento ferroviario con la zona industriale di Ponte Valentino che così sarà più fruibile anche da parte degli imprenditori di Benevento”. Ed aggiunge: “Inoltre abbiamo chiesto di migliorare la viabilità di quel quartiere per ridurre eventuali disagi ai cittadini dovuti ad un passaggio maggiore dei treni. Il progetto riguarda un cavalcavia che andrebbe a collegare la zona commerciale di Pezza Piana con via Valfortore”. Ma i lavori riguardano anche tre passaggi a livello della città: “Prevista la chiusura del passaggio a livello di via Valfortore e di due passaggi a via Dei Mulini – conclude l'assessore Antonio Reale - con la realizzazione di un cavalcavia che consentirebbe di baipassare il tratto ferroviario”.