Chiusure domenicali, vertice a Palazzo Mosti con i vigili L'incontro a seguito delle nuove giornate di stop al traffico

"A seguito della protesta contro le precettazioni ad horas per le ordinanze di chiusura al traffico, dovute allo sforamento dei valori di PM 10 e 2,5, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha incontrato questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo Mosti una delegazione del Comando della Polizia Municipale di Benevento". E' quanto annunciato, in una nota dell'Ente, al termine dell'incontro al comune rispetto al quale il sindaco ha evidenziato: “Innanzitutto voglio ringraziare il Comando per la disponibilità ed il loro prezioso impegno quotidiano. Da parte mia c’è una totale apertura ad esaudire le richieste pervenutemi. La legge, però, ci impone di intervenire appena l’Arpac rileva uno sforamento dei valori". Il sindaco, dunque, si è detto "rammaricato per i continui cambi di turno ma - ha ribadito - le chiusure al traffico sono necessarie in virtù di tale incombenza. È questo un fenomeno drammatico che non tocca solo la città di Benevento ma anche le regioni della pianura padana: Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna sono nella nostra stessa condizione ed anche lì vengono adottate le medesime misure". Di qui l'invito rivolto anche ai cittadini alla collaborazione: "È fondamentale prevenire e contenere tale fenomeno perché è nostro dovere salvaguardare la salute dei cittadini. Ecco perché chiedo ai nostri vigili di collaborare e faccio un appello a tutti i beneventani affinché possano abbassare almeno di un grado la temperatura interna media, per contrastare questa grave emergenza”.