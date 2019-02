Mastella a Pizzuti: amianto in ospedale, segnalazioni ignorate Ancora un botta e risposta tra il sindaco e il direttore generale dell'ospedale San Pio

Ancora un botta e risposta tra il direttore dell'Azienda ospedaliera San Pio, Renato Pizzuti e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Al direttore del San Pio non ho nulla da replicare - scrive Mastella -. Continuo a ritenere che l'ospedale versi in condizioni drammatiche. Peraltro, da 4 mesi, i miei uffici gli hanno chiesto un piano per l’eliminazione dell'amianto, cui non è stato dato ancora seguito. Anche qua un singolare difetto di comunicazione”. Così in una nota il sindaco di Benevento in risposta al direttore generale dell’azienda ospedaliera San Pio, Renato Pizzuti che, questa mattina ha bollato come "difetto di comunicazione" la sua assenza all'assamblea dei sindaci convocata sulla sanità. Per Mastella 'uno sgarbo intollerabile' che li aveva costretti a parlare con "un fantasma istituzionale".