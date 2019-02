Forte vento: Mastella chiude le scuole a Benevento Domani 23 febbraio scuole, villa comunale e cimitero chiuso in città

Scuole chiuse anche a Benevento domani 23 febbraio. Lo ha deciso, con ordinanza, il primo cittadino Mastella. Motivo: le avverse condizioni meteo e in particolare il vento forte previsto per domani anche dai bollettini della Protezione Civile. Chiuse oltre alle scuole anche cimitero e villa comunale. Da Mastella poi l’invito a non sostare sotto gli alberi per il rischio caduta vista l’intensità del vento.