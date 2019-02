Maltempo. Revocato stop traffico per domenica 24 La decisione del sindaco Mastella dopo le forte raffiche di vento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a causa delle avverse condizioni climatiche ha revocato il blocco del traffico deciso alcune ore fa per far fronte ai continui sforamenti dei valori dell'inquinamento. Decisione presa anche per il fatto che il forte vento provoca l'abbattimento dei valori inquinanti registrati dalla centraline.