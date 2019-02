Multa per ticket scaduto, interviene l'assessore Delcogliano "Faccia ricorso. Inviterò ausiliari a fare corsi di aggiornamento"

Felicita Delcogliano, assessore alla Mobilità, Trasporti e Parcheggi del Comune di Benevento, interviene dopo la lettera di protesta di un cittadino multato, di fronte l'ospedale Rummo di Benevento, per non aver rinnovato il ticket del parcometro. Nulla di strano se non fosse che gli accertatori della sosta elevino multe dello stesso importo di quelle fatte a chi parcheggia sulle strisce blu senza esporre il tagliando acquistato alle macchinette. Secondo il lettore, infatti, la legge prevede che si accerti l'esatto importo e non si paghi l'intera cifra. In merito l'assessore Delcogliano scrive come “dell'accaduto abbia informato la Trotta Bus, la società che fino al 2021 gestisce le aree comunali di sosta a pagamento”.

L'assessore della Giunta Mastella invita l'automobilista a fare ricorso. “In ogni modo – spiega – provvederò ad evidenziare l'accaduto alla società, sollecitando anche più corsi di aggiornamento per gli ausiliari del traffico, nonchè la partecipazione degli stessi ai corsi regionali della polizia municipale”.