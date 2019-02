Vento forte, ancora disagi. Allerta fino alla mezzanotte In città chiusi cimitero e parchi pubblici

Ancora super lavoro, in città, per i vigili del fuoco impegnati in interventi per la rimozione di alberi e verifiche sulle coperture di alcuni edifici. Il vento forte continua a creare disagi. Tantissimi gli interventi anche in provincia che hanno richiesto il lavoro dei caschi rossi.

E per il vento forte rimarranno chiusi anche oggi, a Benevento, il cimitero comunale e i parchi pubblici. Lo ha deciso, con un'ordinanza sindacale Clemente Mastella, in virtù della proroga dell'allerta meteo trasmessa dal bollettino meteorologico regionale. Chiusi, dunque, i parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, e parco archeologico dell’Arco del Sacramento) e divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di viale Atlantici, dell’Hortus Conclusus e delle altre aree alberate.

Rinnovato anche il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare mentre agli Amministratori ed i proprietari di immobili è chiesto di: “verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture” oltre che porre: “la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo C.D.S”.

Come si ricorderà, infine, è stata spostata ad altra data la chiusura al traffico per lo smog, inizialmente prevista per oggi.