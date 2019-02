Bruno Vespa a Benevento per la laurea di Cotarella Ospiti d'eccezione per la laurea ad honorem dell'enologo

Amanti, cantori e produttori di vino per la laurea ad honerem di Riccardo Cotarella. I giornalisti Bruno Vespa e Luciano Pignataro e il presidente de La Guardiense Domizio Pigna il 1° marzo, quando l’Università del Sannio conferirà a uno dei più importanti enologi italiani la laurea honoris causa in Economia e Management, racconteranno dell’uomo e dell’imprenditore che si è distinto nello sviluppo di un approccio manageriale e globale, del tutto inedito, nella produzione del vino.

La cerimonia per il conferimento della laurea ad honorem si aprirà alle ore 10 all’Auditorium Sant’Agostino con l’intervento del rettore dell’ateneo sannita Filippo de Rossi, a seguire la laudatio del direttore del Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi di Unisannio Giuseppe Marotta.

La lectio magistralis di Riccardo Cotarella è in programma alle ore 10.45. Dopo il conferimento della laurea sono previste, in un incontro con la stampa, le testimonianze di Luciano Pignataro, in qualità di giornalista enogastronomico; Domizio Pigna presidente de La Guardiense, azienda sannita di cui Cotarella è consulente e di Bruno Vespa che con l’enologo umbro produce vino in Puglia.