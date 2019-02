Un mese in rosa a difesa delle donne, ecco il programma Presentato questa mattina il progetto promosso dalla Consulta delle donne e il nuovo logo

La consulta delle donne a Benevento entra nel vivo e si presenta alla città con un programma ricco di eventi e con un logo chiaramente identificativo per il capoluogo sannita che mette in primo piano l'Arco di Traiano e tante sagome al femminile che si confrontano. Questa mattina a Palazzo Mosti la presentazione del progetto 'Marzo in Rosa' e delle prossime attività predisposte dalla Consulta.

Ad aprire i lavori il consigliere delegato alle Pari opportunità, Patrizia Callaro che ha ribadito il suo impegno a sostegno del neo organismo. A seguire i saluti del sindaco Clemente Mastella che ha evidenziato l'importanza del lavoro svolto, poi spazio al 'Marzo in rosa' e ai tanti eventi in programma il prossimo mese. Si parte il 9 marzo a Palazzo Paolo V con la prima assemblea della consulta. Scelta non casuale, quella di dare avvio al programma il giorno dopo la festa della donne. Come precisato dalla presidente del neo organismo, Sara Furno che ha illustrato il lavoro svolto fino ad oggi dalla consulta e annunciato i prossimi obiettivi per la città di Benevento, come la realizzazione dei parcheggi rosa rivolti alle mamme in dolce attesa e con figli piccoli. Intanto attenzione rivolta al progetto 'Marzo in rosa': “Sono quattro i momenti principali del programma – ha evidenziato la presidente Sara Furno - a partire dall'assemblea con la presentazione del programma, evento che vedrà l'interazione attiva da parte delle donne che è questo l'obiettivo principale della consulta. Mentre il 19 incontreremo Filomena Lamberti, donna vittima di violenza, che verrà a raccontarci la sua testimonianza. Per poi seguire con la tre giorni dedicata al programma donne e impresa, promosso dall'assessore Rossella Del Prete. A conclusione del 'marzo in rosa' anche un appuntamento con le associazioni che si occupano di donne e infanzia”.

Eventi che da oggi saranno tutti contraddistinti dal logo presentato questa mattina e realizzato da Alessia Fallarino: “Un logo – ha sottolineato la presidente – che si ispira ai principali fondamentali della consulta con un gruppo di donne che discutono e che prende spunto dal quadro del 'Quarto Stato' esposto a Louvre”. Un primo progetto a cui seguiranno una serie di impregni della Consulta per la città di Benevento: “Abbiamo già partecipato alla commissione mobilità per l'istituzione dei parcheggi in rosa – anticipa Sara Furno – e continueremo una una serie di iniziative che vanno dall'approfondimento del codice rossa e al nuovo codice rosso nonché con iniziative rivolte al diritto alla famiglia”.