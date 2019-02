Autismo, l'associazione Faba lancia l'sos e chiede un tavolo Riguardo alle terapie che sarebbero state negate

In ordine alle contrastanti dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni riguardanti l’erogazione e la proroga delle terapie ABA ai bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e, alla luce degli ultimi eventi che hanno visto negato il diritto di bambini autistici alla terapia ABA loro prescritta per essere la più adeguata secondo le

evidenze scientifiche allo stato più accreditate, l’Associazione fABA Famiglie Bambini Autistici chiede con urgenza l’apertura di un tavolo di discussione e di confronto tra l’Asl Benevento e tutte le associazioni di settore presenti sul territorio, al fine di elaborare una soluzione unica e definitiva che garantisca il riconoscimento dell’inviolabile diritto costituzionale alla tutela della salute, alla libera scelta della terapia ed alla continuità del trattamento terapeutico in essere, di cui tutti i bambini con autismo sono depositari.

"A tal fine - scrivono ancora dalla fABA - chiediamo l’impegno e la tutela delle Istituzioni tutte e degli esponenti politici Sanniti, che possano, ciascuno per le proprie competenze specifiche, aiutarci ad ottenere il riconoscimento di diritti inalienabili riconosciuti in tutti i Paesi civili".