Maltempo e dissesti, sprofonda la strada lungo la 90 bis Senso unico alternato. Blocco totale per i mezzi pesanti

Neve, ghiaccio, vento forte e dissesti. Territorio flagellato in questo finale d'inverno. Strade ridotte a groviera ovunque, anche a causa del continuo spargimento di sale, dovuto alla presenza di ghiaccio soprattutto nelle ultime settimane.

E' di poche ore fa un cedimento improvviso avvenuto poco dopo il passaggio di un mezzo pesante. Nessun ferito, fortunatamente. E’ quanto accaduto lungo la 90 bis all’altezza di via Ponte a Buonalbergo, di fronte ad un bar quasi sempre affollato.

Sul posto tecnici del Comune e Anas per avviare subito i lavori di ripristino sull’importante arteria di collegamento tra la Campania e Puglia.

Senso unico alternato al momento e divieto di transito assoluto per i mezzi pesanti, da tutte le direzioni, sia sul versante sannita, sia da quello irpino, nella valle del Cervaro all’incrocio di Savignano Scalo.

Da Napoli la nota dell'Anas:"Per consentire ai tecnici del Comune di Buonalbergo di ripristinare un guasto sull’impianto fognario, che ha causato il cedimento del sovrastante piano viabile, si è reso necessario istituire provvisoriamente il senso unico alternato, regolamentato in loco, in corrispondenza del km 25,200. Al termine dell’intervento in capo al Comune sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148".