Città del vino, Mastella invita a fare squadra "Bisogna spingere tutti nella stessa direzione. Coinvolgeremo anche Vespa e Cotarella"

"Io credo che bisogna spingere tutti nella stessa direzione se non vogliamo che una grande occasione diventi una speranza abortita. Ognuno, per la città europea del vino, deve dare il suo contributo". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che in una nota interviene in merito all'importante riconoscimento per il Sannio ed invita tutti a fare squadra a sostegno dell'iniziativa: "È un obbligo morale che dobbiamo ai tanti nostri viticoltori ed agricoltori che iniziano ad intravedere una risposta ai loro sacrifici. Però nessuno si chiuda, nessuno ostenti un di più di giusto protagonismo e nessuno si chiuda in sterili campanilismi. Noi siamo disponibili a dare una mano così come, in modo discreto, stiamo distendendo gli animi, lavorando per la città e la provincia". Ed in vista dell'appuntamento all'Unisannio per la consegna della laurea honoris causa a Cotarella il primo cittadino di Benevento annuncia: "Venerdì saranno da noi Bruno Vespa e Riccardo Cotarella per la laurea honoris causa allo straordinario enologo. Anche a loro, chiederemo consigli, con umiltà, per fare di questo anno uno spartiacque storico della nostra economia vinicola”.