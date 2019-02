Il 5 marzo la sfilata dei carri di Carnevale a Benevento Via libera all'evento organizzato dalla Pro Loco Samnium e patrocinata dal Comune

La Pro Loco Samnium di Benevento, guidata da Giuseppe Petito, nonostante le mille difficoltà, è riuscita ad organizzare la tradizionale sfilata dei carri di Carnevale lungo le strade del capoluogo sannita. L'appuntamento è per il pomeriggio di martedì 5 marzo quando in città arriveranno 8 carri da vari centri della provincia. Una festa in maschera dedicata a grandi e piccoli di tutto il Sannio che potranno così trascorrere un pomeriggio all'insegna della musica e dell'allegria. I carri partiranno da viale San Lorenzo, nei pressi della Madonna delle Grazie e sfileranno lungo Corso Dante, Corso Garibaldi, piazza Castello, via XXIV Maggio, piazza Risorgimento e torneranno indietro fino a piazza Orsini.

Per la riuscita della manifestazione, il sidnaco Clemente Mastella ha deliberato questo pomeriggio il patrocinio e la compartecipazione all’organizzazione del Carnevale Beneventano 2019, manifestazione promossa dall’associazione “Proloco Samnium Benevento”.