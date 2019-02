Weekend fortunato a Benevento: vinti migliaia di euro con Snai Diversi successi nei punti vendita della rete Sun Bet

Weekend particolarmente fortunato a Benevento con la dea bendata che ha baciato diversi giocatori, i quali hanno portato a casa delle vincite significative in due punti vendita della rete Sun Bet (marchio Snai). In via Napoli 216 si è raggiunta la cifra di quasi 100mila euro, scommettendone appena diciotto. Un altro scommettitore ha portato a casa 5miila euro. In via Ruffilli, invece, è arrivata la vittoria di 45mila euro con un sistema ripetuto per cinque volte. Insomma, è stato un fine settimana particolarmente felice a Benevento con dei risultati che senza dubbio fanno felici i fortunati vincitori.