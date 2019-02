Trotta. Dipendenti in stato di agitazione La comunicazione dei sindacati. "Pronti allo sciopero"

Il mancato pagamento delle spettanze di gennaio 2019 alla base di una richiesta d’incontro urgente per chiarimenti e la contemporanea proclamazione stato di agitazione del personale aziendale. Li comunica l'Ugl Fna alla Trotta Mobility che a Benevento gestisce il servizio di trasporto urbano. La richiesta di un incontro urgente viene espressa per conoscere le motivazioni che hanno condotto al verificarsi di tale inconveniente, proclamando fin da subito lo stato di agitazione di tutto il personale aziendale. “E’ ormai prassi consolidata da parte dei soggetti interessati – si legge nella nota dell'Ugl - di essere in ritardo nell’elargizione dello stipendio, senza tener conto del rispetto delle normative contrattuali vigenti stipulate, creando in tal modo disagi economici e finanziari a ciascun lavoratore. Si crede che si stia largamente abusando del senso di responsabilità dei dipendenti e delle Organizzazioni Sindacali che li rappresentano. In caso di mancato riscontro alle legittime richieste, si procederà nei tempi così come previsti dalla legge sugli scioperi, alla successiva azione sindacale a difesa dei diritti dei lavoratori della Trotta Mobility di Benevento”.