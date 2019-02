Città del vino, stop polemiche si lavori uniti per Vinitaly Dal Festival Filosofico del Sannio arriva l'appello di Mastella e Liverini

“Il territorio e le sue opportunità” al centro dell'incontro di oggi per il quinto Festival Filosofico del Sannio, che quest'anno declina il tema della “ricchezza”. L'associazione culturale “Stregati da Sophia” ha ospitato una tavola rotonda alla quale hanno preso parte le istituzioni cittadine.

A catalizzare l'attenzione l'evento “Sannio città del vino” e l'appello a che la manifestazione “non sia un'opportunità mancata e si lavori insieme per il territorio”.

Appello che arriva compatto sia dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che dal Presidente di Confindustria Filippo Liverini.

Il primo cittadino ha puntato l'attenzione sulla necessità di comporre un gruppo capace di diffondere un prodotto spesso trascurato dal mercato, come i vini del Sannio.

“Lavorare insieme e superare i provincialismi” il suo invito. Della stessa opinione Filippo Liverini che invita a superare le polemiche, sorte già all'inaugurazione tra la Camera di commercio e i sindaci dei comuni coinvolti.

Liverini punta l'attenzione sul lavoro dei produttori: “Sono loro, attraverso il loro lavoro, ad aver fatto ottenere al nostro territorio questo importate riconoscimento. Ora occorre lavorare insieme e superare le polemiche”.

Plaude anche al coinvolgimento di Mauro Felicori per la manifestazione e ricorda che il Sannio non può mancare le tante occasioni “in cantiere” a partire da Vinitaly. Ricorda poi la valorizzazione del fossile "Ciro", il Parco geopaleontologico di Pietraroia e quello del Matese e richiama anche l'adesione dell'Unione degli industriali alla rete Confindustria per la montagna che permetterà il sostegno delle imprese operanti in quelle zone difficili.