Ponte San Nicola, domani chiuso per prove di carico Pasquariello: "Esame importante che dovrebbe consentire valutazione finale sulla stuttura"

Domani nuovo stop alle auto sul ponte San Nicola per consentire le prove di carico statico della struttura. Un test che, come si ricorderà, era previsto già il mese scorso e che dovrebbe consentire alla commissione di elaborare la valutazione finale sulle condizioni statiche del ponte. Come evidenzia l'assessore ai Lavori pubblici del comune di Benevento, Mario Pasquariello che in vista dell'importante esame spiega i motivi per cui la prova è stata rinviata e l'intervento che domani sarà effettuato: “La prova è stata rinviata per le condizioni del tempo anche perché per effettuarla andava preparata la struttura collocando dei sensori che possano registrare i vari carichi, che domani saranno posti sul ponte attraverso automezzi pesati e verranno registrate le variazioni della struttura all'aumentare dei carichi”.

Un test molto atteso, dunque, che dovrebbe portare poi alla valutazione finale circa i lavori da effettuare ed i tempi necessari: “Finalmente – commenta il delegato ai Lavori pubblici – siamo giunti a questa prova che dovrebbe essere l'ultima, dopodiché la commissione dovrebbe darci la relazione finale sullo stato di salute del ponte. L'auspicio è di poter continuare a tener aperto il ponte come adesso, con la limitazione solo ai mezzi pensati, in attesa dei lavori che la commissione ci dirà di fare. Poi sarà importante quali sono i lavori e soprattutto i costi e i tempi per effettuarli”. Si spera pertanto in ultimo giorno di disagi, soprattutto per i residenti di contrada Capodimonte: “La chiusura del ponte è prevista dalle 6 alle 17, ma se i lavori dovesse finare prima il ponte sarà riaperto prima sperando sia l'ultimo giorno di disagio per i cittadini in particolare per gli abitanti di contrada Capodimonte”.