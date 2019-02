Donne e lavoro tra diritti e discriminazioni Il focus promosso dalla consigliere di Parità della Provincia Staino per la festa delle donne

“Il lavoro delle donne. Un percorso accidentato verso la conciliazione vita-lavoro, tra diritti, discriminazioni, pari opportunità e tutela”. E' il tema del Convegno in programma l'8 marzo alle 9.30 presso la sala convegni della Provincia di Benevento. A comunicarlo, in una nota, è Rocchina Staiano, Consigliera di Parità della Provincia di Benevento, che ha promosso l’iniziativa in occasione della Festa delle donne per "sottolineare le problematiche, le contraddizioni, le criticità della condizione femminile in ambito lavorativo con particolare riguardo all’area territoriale di competenza".

Il Convegno, patrocinato dal Ministero del Lavoro sarà moderato dalla giornalista Monica Nardone e prevede gli interventi di Antonio Di Maria, Presidente della Provincia, Giovanna Romano, Responsabile di Servizio della Provincia di Benevento, Rocchina Staiano, Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Benevento e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Inoltre, sono previste le relazioni di Simona Pacillo, ricercatrice di Statistica dell'Università del Sannio, sul tema: “Occupazione ed imprenditorialità femminile: trend e scenari nazionali e locali”; Anna Villanova, Responsabile della Sede Inail di Benevento, su: “Il dato infortunistico e delle malattie professionali delle donne nel Sannio”; Mario Cerbone, ricercatore di diritto del lavoro dell'Università del Sannio, su: “Discriminazione di genere nei luoghi di lavoro: il sistema delle tutele”; Rosario Santucci, ordinario di diritto del lavoro dell'Università del Sannio, su: “Conciliazione di vita e di lavoro”. Le Conclusioni saranno affidate alla Consigliera di parità Staiano.